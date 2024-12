Verona, chi è Italo Zanzi: tra il baseball e il passato come ad nella Roma di James Pallotta

Getty Images

Il Verona cambierà proprietà. La notizia è stata rilanciata da Gianluca Di Marzio, che ha dato come chiusagruppo di private equity con sede ad Austin, in Texas, specializzato in investimenti sul mercato medio-basso.che ha avuto un passato da CEO nellaItalo Zanzi è nato a New York il 18 marzo 1974 e ha sempre avuto ruoli rilevanti nel mondo dello sport. Portiere di pallamano, ruolo in cui ha vinto un bronzo con gli USA ai Giochi Panamericani nel 2003,. Sempre nel 2007 è diventato(la Confederazione che unisce le federazioni di Nordamerica, Centroamerica e Caraibi), in cui ha contribuito a rifondare lail format nato nel 1962. Ha avuto esperienze anche in FOX Sports Netwok, nella FIFA e, attualmente, è Chief Operating Officer di droppGroup.

A inizio del 2013 è diventato,Con i giallorossi ha vissuto tre anni e mezzo in dirigenza, prima delle: “Tre anni e mezzo fa ho avuto l’onore di diventare amministratore delegato di AS Roma. Ora, con il Club in un'ottima posizione, ho preso la decisione di perseguire nuove sfide. Vorrei ringraziare il Presidente della AS Roma Jim Pallotta per questa opportunità, così come la proprietà e il Consiglio di Amministrazione per il loro sostegno. Sono particolarmente riconoscente al nostro management, al personale ed ai giocatori per la loro dedizione e il duro lavoro - sono tra i migliori nel mondo del calcio”.

Nel 2006nel primo distretto congressuale di New York tra i Repubblicani, ottenendo il 38% dei voti.