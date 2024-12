Verona-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Verona-Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

L'anticipo del venerdì propone un interessante Verona-Milan tra due allenatori, Zanetti e Fonseca, che hanno una grande necessità di trovare i tre punti per mettere al salvo le proprie panchine. Leao e compagni non hanno margine d’errore, contro i veneti conta solo la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla quarta posizione in classifica.• Partita: Hellas Verona-Milan• Data: venerdì 20 dicembre 2024• Orario: 20:45• Canale TV: DAZN, DAZN1• Streaming: DAZN

Il Verona dovrà fare a meno di Harroui, che nella sfida contro il Parma si è prodcurato una lesione al legamento crociato: stagione finita. Contro il Milan toccherà allora a Duda, con i gialloblù che dovrebbero scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza, con Mosquera che scalpita per far coppia con Tengstedt.Fonseca è sempre più orientato a escludere nuovamente Theo Hernandez dall'undici titolare. Spazio quindi all'ottimo Jimenez sulla corsia mancina. Il dubbio è quello relativo alla cinferma di Liberali sulla trequarti o l'inserimento di un altro attaccante al fianco di Morata (Abrahan o Camarda).

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tachtchoua, Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt. All. Zanetti.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Chukwueze, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata. All. Fonseca.La gara fra Hellas Verona e Milan, valida per la giornata numero 17 di Serie A Enilive, si giocherà venerdì 20 dicembre, allo stadio Marc’Antonio Bengodi, con fischio d’inizio ore 20:45.La partita tra Hellas Verona e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Per vedere Hellas Verona-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.TELECRONISTA E SECONDA VOCELa telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Marco Parolo