Milan, Morata non convocato con il Verona. Fonseca: "Ha la tonsillite"

salterà la partita contro ilL'attaccante delcome anticipato danella conferenza stampa alla vigilia della partita del Bentegodi, che si giocherà venerdì 20 dicembre alle ore 20:45, è alle prese con unae non prenderà parte alla sfida.Il numero nove rossonero era rientrato, nel secondo tempo contro ildopo l'elongazione agli adduttori rimediata contro lain Champions League. L'infortunio si era rivelato meno serio del previsto, ma ora ildovrà fare a meno dell'attaccante spagnolo per

Al suo posto di sarà ancoracon"Ho parlato che non avevamo infortuni, poi dopo abbiamo cominciato (ride, ndr). Pulisic era arrivato dalla nazionale con un problema, ora Musah e Loftus. Abbiamo anche Okafor,. Ma è così, è un'opportunità per i giovani. Può giocare Camarda? Può giocare Camarda, può giocare qualche giovane... Domani i giovani saranno con noi e qualcuno giocherà".Ma con la situazione di Morata penso che non possiamo cominciare con due attaccanti".