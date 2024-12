Verona e Udinese sul difensore brasiliano David Ricardo

43 minuti fa



L'Hellas Verona cerca rinforzi in difesa sul mercato di gennaio. Nel mirino c'è il centrale brasiliano David Ricardo (classe 2002), sotto contratto fino a dicembre 2025 col Ceará che lo valuta 2,5 milioni di euro.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce c'è pure l'Udinese. In alternativa nello stesso ruolo il Verona segue il coetaneo finlandese Ville Koski, in forza al club croato dell'Istra, che lo valuta un milione di euro.