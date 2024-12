Verona, esonero inevitabile per Zanetti. Setti pensa al sostituto: c'è un ritorno possibile, ecco perché

AFP via Getty Images

. È il modo in cui è arrivata questa sconfitta a preoccupare la dirigenza del club scaligero (la cui proprietà nella persona del presidente Setti è in trattativa per la cessione a un fondo texano, ovvero Presidio Investors,sulla base di circa 75 milioni di euro) che dovrà prendere un’importante decisione per la guida tecnica della prima squadra, che si è confermata la peggior difesa nei top 5 campionati europei con una media di ben 2,46 gol subiti a partita.

Quest’oggi, a far la voce grossa è l’Empoli, che si impone nettamente.. Arriva poi la prima rete in Serie A di Cacace, prima che Tengstedt provi a tenere a galla gli scaligeri. Tuttavia, ci pensa Colombo a chiudere la sfida nella prima frazione. La gara termina con un sonoro 1-4 e ora saranno momenti di riflessioni in casa Verona, con, giunto alla settima sconfitta (di cui quattro consecutive) nelle ultime otto partite e

Ricordiamo che il Verona aveva già deciso di andare in ritiro dopo un'altra sconfitta casalinga di larghe proporzioni, quella maturata a fine novembre contro l'Inter, ma da quella decisione il rendimento dei veneti non è migliorato. In classifica,, ancora sotto contratto con la società veneta, come riportato da Sky Sport. Situazione in evoluzione, seguiranno aggiornamenti.

