Verona, infortuni per Duda, Suslov e Frese: i comunicati ufficiali

Attraverso il proprio sito web e sfruttando la diramazione dei convocati per la sfida che vedrà ilaffrontare la Lazio in trasferta per il posticipo del lunedì sera della 4a giornata di Serie A, il club allenato daha confermato anche lo stop per infortunio di 4 suoi calciatori anche molto importanti nelle rotazioni dell'allenatore.Si tratta di, con i due calciatori della nazionale slovacca che sono rientrati infortunati dagli impegni con la loro nazionale. Diverse le problematiche, già note in squadra, per il terzino danese e il centrocampista tedesco di origini turche.

I calciatorinon saranno a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona in seguito a problemi muscolari riscontrati con la Nazionale slovacca.Il calciatorenon sarà a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona in seguito a un sovraccarico al ginocchio.Il calciatorenon sarà a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona per continuare il suo programma fisioterapico di recupero.