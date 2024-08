Getty Images

La sfida del Bentegodi ditra l'i Paoloe ladiè il posticipo che chiudeDi seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:GiuaBresmes – Rossi M.Iv: AyroldiVar: AurelianoAvar: Chiffi- Mosquera recupera palla su Cabal e si invola verso la porta ma Bremer salva tutto, check del VAR e niente fallo.- Bianconeri scatenati: cross dalla destra di Mbangula, Savona corregge in porta di testa spiazzando Montipò e Vlahovic tocca sotto rete, per il raddoppio. Doppietta per il serbo, altro check del VAR che conferma il gol: nessun fuorigioco.

- Fallo pericoloso di Suslov, che meritava il giallo per imprudenza.- Fallo di Fagioli al limite dell'area, che interrompe un'azione pericolosa: manca il giallo per lo juventino.- Duda perde un brutto pallone a metà campo, Locatelli recupera palla in maniera regolare e serve Yildiz, che imbuca per il serbo: a tu per tu con Montipò non sbaglia, prima rete in Serie A in questa stagione. Check del VAR, che giustamente conferma il gol.- Annullato il gol del vantaggio della Juventus al giovane Savona: cross dalla sinistra, colpo di testa di Vlahovic che fa da sponda per il classe 2003, il quale batte Montipò di testa, ma partendo in posizione irregolare.