Juventus, non solo Barcellona: il Chelsea vuole Chiesa

Getty Images

Dopo la cessione – ormai imminente - di Romelu Lukaku al Napoli per circa 30 milioni di euro, i Blues continuano a lavorare per Victor Osimhen: lo stallo nella trattativa (a causa delle alte richieste d'ingaggio del nigeriano) starebbe però spingendo i londinesi a valutare le alternative e tra queste, come riporta The Sun, ci sarebbe anche l’esterno offensivo in uscita dalla Juventus.

I problemi finanziari dei blaugrana, che non hanno ancora registrato Dani Olmo, stanno frenando la trattativa. Dunque, occhio ai londinesi che stanno monitorando anche la situazione di Sancho, obiettivo della Juventus, del Manchester United.