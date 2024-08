Getty Images

La sfida per il primato, dulcis in fundo. Ilin scena nel Monday Nightallo Stadio Bentegodi ditra l'di Paoloe ladiè anche la sfida che sancirà la capolista del nostro campionato, qualora una delle due dovesse vincere: gli scaligeri infatti arrivano dal rotondo tris rifilato al Napoli di Antonio Conte, mentre i bianconeri dalla convincente vittoria ottenuta contro il Como, a cui si sono aggiunti scoppiettanti colpi di mercato come Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. La Vecchia Signora può dunque issarsi a quota 6 in solitaria, in attesa della sfida alla Roma di settimana prossima.

Verona-JuventusMontipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Lazovic, Suslov, Livramento; MosqueraDi Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; VlahovicAntonio Giua (Olbia)