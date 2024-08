Juventus, ufficiale l'arrivo di Nico Gonzalez dalla Fiorentina: cifre e dettagli

L’ex esterno della viola, arrivato a Torino nella serata di ieri, ha sostenuto questa mattina le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto con la società bianconera. Gonzalez è arrivato in città alla mezzanotte e 40 e ha passato la notte al J Hotel. Intorno alle 9 di stamattina è arrivato al J-Medical per le visite mediche di rito, terminate intorno alle 13:30.Le non convocazioni nelle prime partite ufficiali (così come la mancata assegnazione della sua maglia numero 10) della Fiorentina erano segnali inequivocabili di come ormai Gonzalez fosse fuori dal progetto del club toscano. Il giocatore ha spinto per andare alla Juventus con la quale ha trovato un accordo:

Molto probabilmente non si riuscirà a rientrare nei tempi tecnici per inserire il giocatore nelle liste Serie A ed essere a disposizione di Thiago Motta per la gara contro il Verona. Il debutto di Nico Gonzalez slitterà alla partita successiva, in programma domenica 1° settembre alle 20.45 contro la Roma all'Allianz Stadium.- "La rosa della Juventus si arricchisce di un nuovo talento.Nicolás Iván Gonzalez, meglio noto come Nico Gonzalez, è ufficialmente un giocatore bianconero.

Esterno d'attacco, classe 1998, approda alla Juventus dalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori".Torino, 25 agosto 2024 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione,, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatoreL’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione,, risulta qualificabile come. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025".