Getty Images

Convocati Verona: gli uomini di Zanetti per la Juventus, c'è bomber Mosquera

20 minuti fa



Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Juventus, match valido per la seconda giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, lunedì 26 agosto alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'. Questo l'elenco completo:



1 Montipò

3 Frese

5 Faraoni

6 Belahyane

7 Tavsan

8 Lazovic

10 Mitrovic

11 Tengstedt

14 Livramento

15 Okou

18 Harroui

20 Kastanos

21 Dani Silva

22 Berardi

23 Magnani

27 Dawidowicz

29 Alidou

31 Suslov

33 Duda

34 Perilli

35 D. Mosquera

38 Tchatchoua

42 Coppola

80 Cisse

82 Corradi

87 Ghilardi