Un 3-3 raggiunto in extremis che muove, anche se di poco, la classifica, ma non risolve una situazione complicata. Il Verona esce dalla 14esima giornata di Serie A con un penultimo posto in classifica alla pari del Cagliari che non può far stare tranquillo Marco Baroni e i suoi giocatori. Per l'allenatore resta sempre sullo sfondo l'ipotesi dell'esonero, anche se per prendere una decisione definitiva ci sono anche altri ragionamenti che la dirigenza del club sta facendo. Molti di questi sono legati alla trattativa per la cessione societaria a un gruppo statunitense, che ha già individuato il nome a cui vorrebbe affidare la panchina dell'Hellas: Daniele De Rossi...