Verona, le pagelle di CM: davvero pochi i sufficienti. Zanetti sul banco degli imputati

Verona- Empoli 1-4Montipò 5,5: fa i miracoli su molte uscite. Ma ha qualche colpa anche su almeno due gol subiti.Tchatchoua 6: uno dei pochi a mostrare un poco più di grinta. Va vicino al gol e si rende pericoloso su un paio di occasioni..Magnani 5,5: prova a rattoppare gli spazi lasciati dai compagni, anche se spesso anche lui si trova in difficoltà.Dawidowicz 4,5: lento e troppo compassato, lascia aperti grandi corridoi per gli avversari. Sul 2-0 perde un pallone clamoroso e chiude la partita per l'Empoli.Bradaric 4,5: anche per lui errori davvero pesanti. Sul gol del vantaggio perde malamente le marcature e il pallone.

(dal 34' p.t. Ghilardi 5,5: prova a fare qualcosa, ma davvero troppo poco.)Belahyane 5: disattento e poco reattivo nelle marcature. Errore sul 2-0 avversario costato davvero caro.Dani Silva 4,5: rischia di far durar poco la sua gara per un'entrata pericolosissima su Esposito. Per il resto davvero poca roba.(dal 15' s.t. Kastanos 6: impatto sulla gara sufficiente, sicuramente meglio del compagno. Forse doveva essere schierato sin da subito.)Suslov 5: ingabbiato tra le maglie avversarie, non trova spazio ne continuità d'azione. Prova qualche dribbling ma non viene seguito dai suoi compagni.

(dal 14' s.t. Mosquera 5,5: ci mette grinta ma ancora troppo impreciso sotto porta.)Livramento 5: ancora fuori condizione e soprattutto fuori dal resto della squadra. Vaga da solo per il campo senza trovare l'intesa con i compagi.(dal 1' s.t. Harroui 5: impalpabile la sua presenza in campo.)Lazovic 4,5: sin dai primi minuti sembra davvero fuori forma. Tenta qualche dribbling che però non va a buon fine mai. Per il resto sparisce presto dalla gara.Tengstedt 6,5: migliore in campo dei suoi, non solo per il gol ma soprattutto per il carattere dimostrato.All. Zanetti 4,5: squadra che fin da subito si fa trovare davvero troppo fragile. Difesa totalmente in bambola ed elementi in campo palesemente fuori contesto.