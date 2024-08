Verona, le pagelle di CM: difesa completamente fuori fase. Buona la prima di Tengdsted e Livramento

Montipò 5: molto sotto tono, come il resto della squadra. Sui gol poteva fare sicuramente meglio.Tchatchoua 5,5: qualche spinta in avanti nel secondo tempo, ma per il resto troppo compassato..Coppola 4,5: tanti errori di lettura delle giocate avversarie.Magnani 5: si riprende un poco nella seconda parte della gara. Per il resto molta disattenzione e condizione ancora da trovare.(85' Tavsan: s.v.)Okou 5,5: deve trovare sicuramente il ritmo giusto per inserirsi negli schemi di gioco della squadra. Poco preciso in fase di ripartenza, non dimostra ancora il suo potenziale.

(9’ st Davidowicz 6: cerca di creare qualche giocata sin dai primi minuti.)Dani Silva 5,5: giocate troppo elementari e troppo prevedibili. Trova poca continuità nelle azioni oltre la metacampo avversaria.Duda 6: anche per lui condizione fisica non al meglio. Rimane molto distante dall'area avversaria, anche se si sacrifica in fase difensiva.Suslov 4,5: non si accende mai. Giocate troppo lente e non riesce a saltare l'uomo.Harroui 5,5: cerca di inserirsi negli spazi grazie ad una buona velocità. Manca però l'ultimo passaggio.(9’ st Livramento 7: buon impatto sulla gara. Grande corsa e visione di gioco. Uomo assist nell'unico gol segnato dai compagni dopo una bella galoppata sulla fascia.)

Lazovic 5,5: cerca di rendersi pericoloso ma non sfonda.(70' Kastanos 6: fa a sportellate con gli avversari e gioca bene di sponda.)Mosquera 5: qualche conclusione in porta ma nemmeno troppo pericolosa.(71' Tengdsted 7,5: ci mette appena 2' a segnare il suo primo gol in Italia. Buona la prima)All. Zanetti 5,5: Verona che evidenzia una condizione fisica ancora da trovare. Molti gli errori, soprattutto in fase difensiva. Serve ritrovare compattezza.