Atalanta-Verona 3-1



Montipò 4.5: parte in ritardo sul gol di Zappacosta. Si riscatta ampiamente togliendo dalla porta la palla che Hojlund colpisce di testa, poi combina la frittatona su Pasalic.



Hien 6: marcatura asfissiante su Hojlund, a stento lo trattiene ma ci riesce quasi sempre. Quasi, vedi il gol subito.



Cabal 6: si divide la marcatura di Hojlund col compagno di reparto.



Ceccherini 5: poca roba oggi, il peggiore della retroguardia.



(34' s.t. Coppola sv)



Terracciano 6: vede Lazovic scattare e gli serve la palla del vantaggio.



(20' s.t. Verdi sv)



Tameze 5.5: nel primo tempo domina, nella ripresa crolla.



(34' s.t. Abildgaard sv)



Sulemana 6.5: contrasta Koopmeiners e aiuta il reparto. Uno degli ultimi a mollare, difatti prende la traversa a pochi minuti dal termine.



Depaoli 5: rischia tanto quando trattiene Maehle, quasi da ultimo uomo.



Ngonge 5.5: Djimsiti gli fa toccare pochi palloni.



Lazovic 6: cerca di approfittare di una disattenzione atalantina nei primi minuti e manda a lato. Alla prima vera palla-gol supera Sportiello, servito da Terracciano.



(13' s.t. Faraoni 5.5: aiuta i suoi, ma prende un giallo alla fine)



Djuric 6: cerca di fare reparto dando spallate a Toloi prima e Djimsiti poi.



(20' s.t. Gaich 6: per poco non approfitta di uno svarione di Scalvini, prende il palo)



All. Zaffaroni 5: i suoi passano in vantaggio e poi si sgretolano.