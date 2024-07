Verona: subito Napoli e Juve per i gialloblù. Inizio di campionato col botto per Zanetti

Mondadori Portfolio via Getty Images

Un inizio di campionato in medias res per il Verona, immediatamente impegnato in due scontri d'alto coefficiente di difficoltà. I sorteggi del nuovo calendario di Serie A, per la stagione 2024/2025 hanno infatti decretato che i primi due incontri dei gialloblù saranno con Napoli e Juventus, entrambi tra le mura di casa.Sarà proprio contro i Partenopei la partita inaugurale in programma il 18 agosto, in puro stile nostalgico, come hanno ricordato in molti. Proprio nel quarantesimo anniversario da quell'epico scudetto, si ritrova alla prima di campionato il Napoli. Giochi del destino? Chissà, ma questo sapore amarcord stuzzica i palati di tutti i tifosi gialloblù.Le partenze importanti, come era prevedibile, si stanno concretizzando e dopo le partenze dia rosa gialloblù ha bisogno di rinforzi di qualità. Come è tradizione di questa dirigenza, o almeno come dimostrato in questi ultimi anni, le operazioni di mercato si protrarranno probabilmente fino alla fine del mercato e il "cantiere Verona" sarà aperto h24 anche durante le prime uscite di campionato.

Le prime due gare saranno quindi due importanti test per valutare l'impatto del nuovo allenatore e dei nuovi arrivi, anche se, in caso di brutte figure, sarà importante evitare i drammi.accasati appunto a Roma sponda Lazio. Come si può quindi giudicare questo nuovo inizio per i gialloblù di? Sicuramente non semplice, soprattutto perché, come si è detto, la squadra per quei giorni sarà probabilmente ancora da definire, sia sul piano tecnico, sia sul piano tattico. Sarà dunque importante, in questi primi quattro impegni, cercare di portare a casa il maggior numero di punti possibile, ma soprattutto, qualora ciò non avvenga, ee sul suo rendimento fisico e caratteriale. Questi saranno i veri parametri con i quali giudicare l'inizio di percorso del nuovo Verona, al di là dei meri risultati finali.Quattro gare difficili ma utili per costruire solide fondamenta.