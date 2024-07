AFP via Getty Images

La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora ha assunto i contorni dell'ufficialità. Il centravanti francese si stava infatti già allenando con il club rosanero, ma ancora non era stato depositato dall'accordo sottoscritto con la società rosanero. Oggi è arrivata anche l'ufficialità pubblicata attraverso il proprio sito web dal club veneto che ha confermato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di promozione in Serie A.

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Palermo Football Club - in prestito con diritto di opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante francese Thomas Henry. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Thomas, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.