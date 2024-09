Verona, ufficiale: Mitrovic in prestito

Redazione CM

20 minuti fa



Stefan Mitrovic lascia l'Hellas Verona. Il centrocampista serbo classe 2002, arrivato nello scorso mercato invernale dalla Stella Rossa di Belgrado, si trasferisce in prestito al club belga dell'Oud-Heverlee Leuven.



IL COMUNICATO - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Oud-Heverlee Leuven - in prestito con opzione - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista serbo Stefan Mitrovic.

Hellas Verona FC saluta Stefan e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.