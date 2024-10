Getty Images

Verona, Zanetti: "Ecco perché non ho fatto giocare Montipò"

13 minuti fa



L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti ha dichiarato dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Lecce nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A: "Dopo la batosta di Bergamo contro l'Atalanta, oggi il nostro atteggiamento è stato buono. Purtroppo l'episodio della prima espulsione ha cambiato la partita, è stata un'ingenuità da parte nostra".



"Il Lecce ha meritato di vincere, ma in 11 contro 11 sarebbe stata un'altra storia. Montipò non ha giocato in porta? Perilli ha dimostrato che meritava una chance. Serdar veniva da un lungo stop, deve ancora ritrovare la condizione".