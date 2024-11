Verona, Zanetti: "Finalmente dormirò, match di grande equilibrio. La Roma..."

Getty Images

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro la Roma: "Il risultato è sempre una conseguenza di quello che si fa, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. Anche se non avessimo vinto gli avrei fatto i complimenti".- "Venivamo da un momento molto difficile, sono in una piazza che merita tanto. Oggi abbiamo avuto coraggio, dovevamo anche saper soffrire contro una squadra superiore a noi e non abbiamo mai smesso di provare a vincerla. Questa squadra ha dei valori e dei buoni giocatori che hanno avuto degli alti e bassi psicologici. Il gruppo si deve ancora amalgamare ma ho visto tante cose interessanti. Serdar e Duda sono due certezze per una squadra che si deve salvare".

"Sì, sicuramente questa cosa è una costante che abbiamo avuto. Con i gol fatti oggi siamo a 16 e non sono pochi per una squadra che si deve salvare.Se avessimo fatto la partita di oggi contro altre squadre avremmo fatto qualche punto in più e c’è rammarico. Faccio i complimenti ai miei difensori, oggi c’è stato equilibrio e la Roma i gol li ha fatto per suo merito e non per demerito nostro".