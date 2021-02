All'indomani del preoccupante episodio avvenuto nella centralissima via Casaregis, dove nella serata di mercoledì due decine di ultras di Genoa e Sampdoria hanno dato vita ad una violenta rissa conclusasi con due arresti, il sindaco di Genova e il presidente della Liguria avvertono le due tifoserie in vista del derby di mercoledì prossimo.



Il timore delle autorità è che, in prossimità del fischio d'inizio della stracittadina, si possano verificare rischiosi assembramenti nei pressi dello stadio o in altri punti della città: “Al momento non sono stato avvertito di situazioni di potenziale pericolo – ha dichiarato Marco Bucci – Ma saremo pronti ad agire con gli strumenti necessari se ci dovessero essere segnali negativi. Non servono misure ad hoc, bisogna rispettare le regole che già ci sono. Sappiamo bene l’importanza di portare la mascherina, mantenere le distanze, evitare assembramenti e così via.”



Una linea condivisa anche dal Governatore Giovanni Toti: “Saranno importanti i controlli, ma le normative ci sono già e sono molto chiare.”