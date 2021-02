In attesa di capire gravità e tempi di recupero dall'infortunio patito sabato sera contro il Verona, Luca Pellegrini continua a restare a riposo.



L'esterno del Genoa è di fatto l'unico assente nell'organico di Davide Ballardini, in questi giorni al lavoro per preparare la proibitiva sfida di domenica in casa della capolista Inter. Difficile, per non dire, impossibile ipotizzarne un recupero non solo per la gara con i nerazzurri ma anche per il derby infrasettimanale di mercoledì prossimo con la Sampdoria.