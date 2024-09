Verso Inter-Milan, il LIVE: Fonseca si gioca tutto con Abraham e Morata, Inzaghi recupera Dimarco e si affida a Lautaro, Duplantis e Salvini presenti a San Siro

15.00 - Risolto il rebus Maignan, uscito malconcio in Champions League. Il francese ha recuperato in tempo utile per il derby: in settimana si è allenato in gruppo e sarà a disposizione dell'allenatore lusitano. Emergono novità dalle ultime prove dell'allenatore portoghese, che oggi a Milanello ha schierato la squadra con un inedito 4-4-2. In coppia con Morata quindi tocca ad Abraham, mentre a centrocampo il duo sarà formato da Reijnders e Fofana. In difesa non ce la fa Calabria, per lui un problema muscolare all'adduttore, e tocca ad Emerson. Possibile cambio anche tra i centrali, visto che oggi sono state provate le coppie Gabbia-Pavlovic e Gabbia-Tomori.

LA PAZZA IDEA DI FONSECA