Calhanoglu incendia Inter-Milan: il post sui social, le due stelle contro una... FOTO

Il centrocampistaha postato sui suoi canali social, e su Instagram in particolare, una storia in cui presenta la sfida contro i suoi ex compagni del. Si tratta di un breve video con delle immagini del turco che confluiscono poi inIl riferimento è chiaro. Con la vittoria dell’ultimoE lo ha fatto, tra l’altro, vincendo proprio in casa dei cugini quando con il 2-1 finale di qualche mese fa, la truppa diha raggiunto matematicamente un traguardo che da settimane pareva ormai solo prassi.

Lo sfottò è presto servito e promette di far infuriare ancor di più i tifosi del Diavolo. Calhanoglu infatti era arrivato in Italia proprio con la maglia rossonera e. In nerazzurro ci era arrivato dopo i problemi cardiaci che avevano colpito, rimasto poi lontano dai campi per alcuni mesi e passato quindi al Manchester United. Marotta e Ausilio avevano sfruttato l’occasione di mercato e avevano portato Calha dall’altra sponda del naviglio. Il resto è storia con, contribuendo all’arrivo in finale di, persa con il Manchester City, e allo, grazie a un contributo in zona gol mai avuto in carriera. Ora proprio quella seconda stella viene usata come sfottò per i cugini a poche ore da un Inter-Milan che si preannuncia incandescente.

Il turco sarà in campo e Inzaghi gli affiderà le chiavi del centrocampo. Nei precedenti, nei quali è stato sempredai tifosi rossoneri, ha segnatoDopo la vittoria dello Scudetto, aveva preferito non rispondere a caldo ai suoi ex supporter ma, successivamente, aveva detto in un’intervista: “Ho lavorato e sofferto in. Una volta arrivato all'Inter avevo solo un obiettivo:. La vittoria dello scudetto è stata una grandeper la sofferenza che ho provato l'anno in cui mi sono trasferito in nerazzurro.. Sapevo che sarebbe arrivato il mioe vincere lo Scudetto nel derby è stata la mia soddisfazione più grande". In precedenza, spiegando il suo contestato trasferimento dal Milan all’Inter, aveva detto: "Tutti pensano che sia andato via per una questionemaI tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà".