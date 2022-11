Questa sera a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il posticipo della 13esima giornata di Serie A, Juventus-Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità sul Derby d'Italia.



Considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore di prima squadra (aprile 2016), Simone Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte su 18 confronti (2N): è l’allenatore che ha sconfitto più volte i bianconeri in questo periodo.