Roma-Inter è il posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie a. Una sfida importantissima per entrambe per i rispettivi obiettivi, ma che nasconde tantissimi retroscena e curiosità. Eccone alcune.



L’Inter ha guadagnato 71 punti in questo campionato dopo 33 giornate, già due in più rispetto a quelli raccolti nell’intera scorsa stagione di Serie A (69 in 38 partite). Antonio Conte conta otto precedenti da allenatore contro la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico dell'Inter quattro successi, due pareggi e due sconfitte, ma non ha subito neanche un gol nelle tre più recenti.