Dopo gli arrivi di Teodorczyk e Jordan Lukaku, il Vicenza sta lavorando anche al mercato in uscita: tra i nomi nella lista del ds Balzaretti c'è quello di Davide Lanzafame, attaccante che in questa parte di stagione non ha trovato molto spazio segnando comunque un gol in Coppa Italia. Al classe '87 stanno pensando alcuni club di Serie B tra le quali il Cosenza, ma c'è un interesse anche dagli Emirati Arabi.