Juventus: Chiellini è il 'difensore' che mancava, farà una cosa fondamentale, ha parlato con Elkann

, che sta affrontando l'ennesima rifondazione degli ultimi anni. Ieri alla Continassa, che ha fatto visita alla squadra, pronta alla partenza per gli Stati Uniti in vista del Mondiale per club. Il proprietario della Juventus, insieme al presidente, all'ade al nuovo dg, si è, per il quale si profila undal giugno 2026 al giugno 2027 ( adottata la 'regola Marotta' ), e ha salutato personalmente tutti i giocatori presenti all'allenamento di ieri.

, che indossava una cravatta con tutti i trofei vinti dalla Juventus,, dopo la decisione forte di porre fine allae di dare inizio a una, ex presidente del Tolosa e in passato scout o direttore sportivo per Monaco, Arsenal, Saint-Etienne, Tottenham, Liverpool e Fenerbahce.Con Elkann, e insieme agli altri dirigenti, alla Continassa, nel suo nuovo ruolo die tanti tifosi della Vecchia Signora, nonché qualche addetto ai lavori, si chiedonoe i suoi terreni di competenza e di azione.

Nella sua conferenza stampa di presentazione,, tratteggiando a grandi linee il ruolo di Chiellini, dopo aver specificato che la Juventus, da qui a settembre,: "Con Giorgio abbiamo parlato di quello che sarà il suo ruolo. Lavoreremo a stretto contatto su diversi aspetti del club, dal punto di vista tecnico e commerciale. Facevamo parte dello stesso comitato all'Uefa, lui sarà rappresentante alla Lega Calcio e all'Uefa. Abbiamo creato un comitato sulla football strategy che discuterà di giovani e prima squadra e Giorgio farà parte di questo. Non si occuperà di mercato o allenamenti".

Il nuovo ruolo conferirà a, e una delicatezza,, cosa non facile e che ènelle ultime stagioni, quando, unitamente alla sua juventinità e alle sue competenze (sia calcistiche che economiche), fanno pensare cheprima e dopo le partite, in particolare nei momenti delicati.