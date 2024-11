Getty Images

Vincente Europa League, Lazio is on fire: il titolo a quota 10

6 minuti fa



Prima in classifica e quarta sulle quote antepost vincente Europa League: la Lazio sta impressionando tutti, compresi i bookmaker, e i biancocelesti hanno superato tante favorite della vigilia, Roma compresa, piazzandosi ai piedi del podio dei pronostici. Sulla lavagna scommesse ad esempio il Tottenham e il Manchester United restano le prime scelte, rispettivamente a quota 4.50 e 7.50, con l’Atletico Bilbao terza opzione a 9, ma subito dietro c’è la squadra di Baroni, bancata campione d’Europa a 10, mentre alla vigilia della competizione era proposta a quota 15. Subito dietro c’è la Roma che paga il momento difficile e per ora è quinta nei pronostici a 11.00. Domani intanto va in scena la quarta giornata e per confermarsi al comando della classifica la Lazio proverà a battere il Porto all’Olimpico: quota 2.47 per i biancocelesti, contro il pareggio a 3.35 e il segno 2 a 2.82. Avversario meno blasonato invece per la Roma: i giallorossi sfidano in Belgio l’Union Saint Gilloise e sono favoriti a 2.43, mentre il successo dei padroni di casa è a 2.95. A 3.25 il pareggio.