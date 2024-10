Vincerà Mbappé, il PSG gli pagherà 55 milioni di stipendi arretrati. Club pronto al ricorso

Getty Images

. Va quindi all'attaccante classe 1998 la seconda battaglia intrapresa con il suo ex club, lasciato in estate a parametro zero per accasarsi al Real Madrid. Come riferito da L'Equipe,La commissione legale della LFP condannerà la società di Al-Khealifi a versare l'intera somma richiesta al suo ex giocatore. I 55 milioni di euro includono gli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024.

Il PSG, inoltre, potrebbe essere colpito da ulteriori sanzioni che andrebbero a sommarsi al pagamento della cifra dovuta e potrebbero avere effetto sia in campionato, ma soprattutto in sede UEFA. In ogni caso, nonostante la sentenza della commissione legale della LFP che si pronuncerà domani,