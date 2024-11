Vinicius Junior scopre le sue vere origini: sono le stesse di Mbappé

¡ORGULLOSO DE SUS RAÍCES!



Vinicius mostrando su certificado de ADN que demuestra que sus ancestros son de Camerun pic.twitter.com/U5z5ujjjKD — Analistas (@SomosAnalistas_) November 20, 2024

nell'ultimo impegno valido per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale del 2026 non è stata una partita come tutte le altre per. Prima del fischio di inizio dell'arbitro, il giocatore del Real MadridPer una curiosa circostanza del destino, si tratta della stessa popolazione locale della quale fanno parte alcuni consanguinei del compagno di squadra a Madrid Kylian Mbappé.. Tutto questo è accaduto durante El Dìa de la Concienciòn Negra, che si celebra in Brasile ogni 20 novembre e che richiama le origini di gran parte della popolazione. Vinicius Junior, uno dei Paesi africani che è stato nei secoli uno dei luoghi dai quali moltissime persone si sono mosse in direzione dell'Europa ma anche del continente americano.6 in meno della capolista Argentina e soprattutto 5 in più rispetto alla Bolivia settima, che attualmente andrebbe a spareggiare con una formazione di un altro continente per ottenere il pass per i Mondiali. Alla ripresa della fase di qualificazione a marzo, il Brasile affronterà in sequenza Colombia ed Argentina e riporrà molte delle sue speranze su Vinicius Junior, che con la Seleçao vanta un bottino di 5 gol in 37 partite.