Ronaldo presidente, Guardiola ct: il piano del Fenomeno per il futuro del Brasile

Quale sarà il futuro dinon ha ancora fatto chiarezza su un eventuale rinnovo, ma, intanto, le voci sulla prossima squadra dell’allenatore spagnolo corrono veloci. La più clamorosa arriva proprio dalla Spagna, dal quotidiano Sport, che parla di un futuro comeRONALDO PRESIDENTE - Come scrivono dalla Spagna, il Fenomeno starebbe aspirando a diventareNon ha ancora comunicato la sua decisione, ma ambisce a diventare il numero uno, appoggiato anche da alcuni leader brasiliani, comePer poter davvero dare il via al suo progetto, però, Ronaldo dovrebbe primacome ha fatto con il Cruzeiro, di cui è stato presidente.

Al momento il presidente èche rimarrà in carica fino a marzo 2026, a pochi mesi dai prossimi Mondiali. Sarà allora che ci saranno nuove elezioni e Ronaldo ha in mente di candidarsi,subito dopo la fine della competizione iridata, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.PEP, PERE E RONALDO - L’affare potrebbe andare in porto grazie anche a. Pep e Ronaldo si sono incontrati la prima volta nel 1996, quando il Fenomeno giocò la sua unica stagione al Barcellona, mentrequando lo aiutò, a inizio carriera, come responsabile della logistica per conto di. Al momento non esiste una proposta a Pep, ma il progetto nella testa del Fenomeno ci sarebbe.

MONDIALE 2030 - Il piano potrebbe, dunque, consentire a Guardiola di prendersi un anno di riposo – conclude Sport – come fatto nel 2012 dopo l’avventura al Barcellona, per poi diventare, quello che si disputerà traper celebrare i cent’anni della prima edizione del 1930 in Uruguay.