Ennesimo pareggio in casa viola, con lache dalla ripresa del campionato ha vinto una sola gara a Parma, che avvicina ancora di più alla salvezza, ma che ha mostrato tutte le lacune della squadra viola. Il Verona ha imperversato in lungo ed in largo per novanta minuti, salvo poi prendere gol in pieno recupero, grazie al tocco morbido diche ha tolto diverse castagne dal fuoco per Iachini e la Fiorentina.Sul banco degli imputati si è presentato nuovamente Iachini, colpevole di aver schierato una formazione sbagliata, con l’attacco leggero Sottil e Kouamè, con il giovane ex Pescara che non ha toccato un pallone in un tempo, lasciando fuori Cutrone, Vlahovic e Chiesa, salvo poi dover rimediare frettolosamente a gara in corso., come per esempio effettuare solo 3 cambi dei 5 a disposizione in una gara delicata come quella di ieri, che gli sarebbe potuto costare molto.La Fiorentina adesso ha un match point per chiudere anticipatamente la lotta salvezza, con la trasferta di Lecce che può essere decisiva per chiudere i conti. Se tutto andrà come auspicato, i viola potranno iniziare a guardare al futuro, che dovrà essere di grande rivoluzione, con Commisso non vuole vedere un’altra stagione così fallimentare.