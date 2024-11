Violamania: Palladino non lo dirà mai, ma la Fiorentina ha la testa proiettata sul campionato

Getty Images

Quella che ha visto la Fiorentina sconfitta a Cipro contro l'Apoel è. Nulla di grave, per carità, perché la stagione dei viola continua ad essere ottima, se non eccellente. E il 2 a 1 in terra cipriota, se preso nel modo giusto,per Palladino e i suoi ragazzi. Ma se c'è una verità che emerge dal Neo GSP Stadium è che, almeno al momento, c'è un divario estremamente evidente fra la Fiorentina A e la Fiorentina B.Uno degli elementi di discontinuità fra la gestione Italiano e quella di Palladino è proprio questo: l'ex tecnico del Monza ha come tracciato una riga che. Le formazioni possono variare per qualche elemento, ma l'ossatura è sempre molto evidente. Ma al di là della diversa cifra tecnica, la Fiorentina ha fatto vedere di scendere in campoprobabilmente in maniera inconscia, quando deve affrontare la Serie A o la coppa continentale.

, aveva detto Palladino alla vigilia della sfida contro l'Apoel. Un'impressione che non si è assolutamente confermata in campo. E oggi il tecnico non può ammetterlo pubblicamente, ma i suoi ragazzi hanno la testa proiettata al campionato, che in questo momento vede una Fiorentina lanciatissima delle zone più alte della classifica.Archiviare e ripartire subito. Devono essere queste le parole d'ordine per la Fiorentina che, dopo essersi giocata il jolly a Cipro,che al momento la vede in bilico per quanto concerne i primi otto posti in classifica. E speriamo anche di rivedere gli stessi animali che Palladino ha potuto apprezzare durante la rifinitura e che ieri, evidentemente, sono rimasti tutti all'interno delle rispettive gabbie.