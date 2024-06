Viscidi, messaggio al Milan: "Camarda e Liberali non sono distanti da Yamal, basta farli giocare"

che si è laureata Campione d'Europa soltanto qualche giorno fa continua a far discutere e parlare di sé. L'occasione della passerella concessa agli Azzurrini di Massimiliano Favo durante l'ultima amichevole dell'Italia di Luciano Spalletti è servita anche a, coordinatore delle Nazionali giovanili azzurre, per sottolineare l'ottimo lavoro che la Figc sta portando avantiE inevitabilmente il focus non poteva che essere su Francescoe Mattia, i due attaccanti delche hanno brillato con gol e giocate.

Intervistato prima dell'amichevole contro la Bosnia Viscidi ha sottolineato come i nostri gioielli non siano tanto lontani da stelle ben più affermato come, ad esempio, Lamine Yamal del Barcellona:, un fenomeno, e la Spagna esalta le sue qualità.Se Yamal giocasse in una squadra che fa palla lunga e pedalare anche lui avrebbe difficoltà ad essere convocato. L’importante è che i giovani abbiano l’opportunità di giocare, ciò che conta davvero è che giochino perché la dispersione del talento molte volte dipende dai pochi minuti di impiego“.

. È questa la frase chiave di quanto detto da Viscidi che, nel caso specifico di Liberali e Camarda rispettivamente 10 e 9 dell'Under 17, può essere visto come un messaggio diretto anche al Milan. Il club rossonero ha studiato per il bomber e MVP dell'Europeo un percorso accelerato,Lo sbocco in prima squadra tanto auspicato, per ora, non è ancora all'orizzonte e un percorso alla Yamal è quindi ancora impensabile.