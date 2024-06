Redazione Calciomercato

Milan, 'spoilerato' il primo acquisto

51 minuti fa



Cesc Fabregas, allenatore del Como, club neopromosso in Serie A, è stato ospite del podcast Planet Premier League della BBC. In quest'occasione, si è trovato a parlare di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco che il Milan segue e con cui lo spagnolo ha avuto modo di giocare. Queste le sue parole... premonitrici



IL PARERE - "Conosco Fofana, ho giocato con lui. Non ho mai sentito parlare del fatto che lo voglia il Manchester United, ho sentito che sarebbe andato al Milan perché Paulo Fonseca probabilmente ci andrà dalla Francia e si conoscono. Ma è un giocatore molto dinamico e forte, bravo con la palla, un tipo di giocatore moderno, aggressivo, sa saltare, è box to box. Mi piace molto e penso che si adatti molto bene allo stile della Premier League".