Viviano: "Gare con la Juve a Firenze? Una volta una signora di 80 anni voleva buttare giù dagli spalti un tifoso"

La partita contro la Juventus rappresenta l'evento più importante dell'anno per diverse squadre di Serie A. Ma pochi ambienti vivono con trasporto la gara coi bianconeri come quello di Firenze. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l'ex portiere della Fiorentina (di cui è anche tifoso) Emiliano Viviano ha raccontato un episodio particolare a proposito di come viene vissuta la partita contro la Juventus a Firenze.



CALORE - "Mi ricordo di un Fiorentina-Juventus, dove i tifosi bianconeri avevano il divieto di trasferta. A Firenze non è come negli altri stadi, dove se fanno gol i bianconeri esultano diversi tifosi in tribuna e nei distinti. Negli altri settori al Franchi i bianconeri, anche se ci sono, stanno zitti. Mi ricordo che la Juve fece gol e un signore in tribuna ebbe un lieve sussulto, un accenno di esultanza. Un'anziana signora, che aveva 75-80 anni si è messa a urlare “E' lui, è lui” indicandolo, “buttatelo di sotto”. Un mio amico era venuto a vedere la partita con me ed era sconvolto (ride ndr)."