Vlahovic, esultanza polemica in Genoa-Juventus: gesto del "bla bla bla" ai critici, come contro l'Inter

AFP via Getty Images

Esultanza polemica didopo il gol del 2-0 contro il Genoa. La punta serba, nonostante uno stadio deserto poiché la gara si giocava a porte chiuse, ha scelto prima di fare il gesto con il dito indice in cui ha per l'appunto indicato tutti e poi il gesto con la mano delle chiacchiere come per dire:Sono stati giorni e settimane difficili perche, complice la difficoltà delladi fare e produrre occasioni da gol, e complice anche il cambio dial 45esimo della sfida contro il Napoli, era stato inevitabilmente ricoperto di critiche. Una polemica nata anche all'interno dell'ambiente bianconero, con i tifosi juventini che gli ricordavano periodi torppo importanti di assenza dal gol già vissuti con Massimiliano Allegri in panchina.

di quella singola doppietta segnata contro il Verona e dello 0 fatto registrare invece nelle altre 5 gare, champions comprese. E allora il secondo gol, arrivato con una giocata delle sue, con un tiro di potenza a incrociare, è stato l'occasione per sfogarsi nei confronti degli haters e di tutti i critici che in questi giorni hanno parlato fin troppo di lui.Non una novità per Vlahovic che fece lo stesso gesto anche nella passata stagione quando, dopo 6 gare su 7 passate in panchina prima del big match, al gol del momentaneo 1-0 segnato ai nerazzurri fece proprio lo stesso gesto con la mano come per dire "parlate, parlate più forte perché non vi sento".