Getty Images

Genoa, si fa male anche Badelj: infortunio muscolare

32 minuti fa



Prosegue il momento no del Genoa che dopo i pesantissimi ko di Malinovskyi e Messias, perde per infortunio anche il proprio capitano, Milan Badelj. Il centrocampista croato classe 1989 era partito dal 1' nella gara di campionato che si è disputata a porte chiuse contro la Juventus, ma al minuto 25 del primo tempo si è accasciato a terra e ha chiesto l'intervento dei medici per un problema muscolare.



Badelj si è fermato a palla lontana dopo un leggero allungo e si è immediatamente toccato la parte posteriore della coscia sinistra. L'intervento dei medici non è servito a niente con Badelj che si è tolta la fascia e ha chiesto il cambio. Al suo posto Gilardino ha poi scelto di mandare in campo Bohinen al minuto 26'.