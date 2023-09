Mirko, doppio ex diche si affrontano stasera, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Nikola, che lui stesso ha consigliato a Pantaleo Corvino da vice ct del Montenegro:"Conosco Nikola perché l’ho allenato in nazionale. Ho detto al direttore di comprarlo anche se gli avessero chiesto 10 milioni.: forte fisicamente, veloce, dominante nel gioco aereo. È partito alla grande, ma gli ho spiegato che, per confermarsi, dovrà impegnarsi di più".