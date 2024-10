Getty Images

Walter Sabatini confessa: "Non sono un ammiratore di Marotta"

Redazione CM

2 minuti fa



Nell'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Walter Sabatini ha toccato tanti temi e tra questi si è soffermato anche sull'attuale presidente dell'Inter Marotta. Il dirigente sportivo, infatti, ha ammesso di non essere un grande ammiratore del numero uno del club nerazzurro, per via delle differenze nei modi di svolgere il mestiere da parte dei due. Queste le dichiarazioni:



"Io provo affetto per lui, perché quando giocavo a Varese era un ragazzino che si allenava con noi ed era bravo. Ma non sono un suo ammiratore: non sono come lui. Io sono un provocatore, litigioso. Lui aggiusta sempre tutto. Io mi sono dimesso circa venti volte dal mestiere che amo, Marotta non lo avrebbe mai fatto"