, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e si è soffermato in particolare sulla forte personalità di Totti, che a detta del dirigente è stato "Prigioniero di Roma". Queste le dichiarazioni:, la vita l'ha condotto su quel sentiero e non ha mai avuto la forza intellettuale di liberarsi.: l'isteria che ho visto verso di lui l'ha pagata con la solitudine, anche oggi è un ragazzo solo".

Questi, invece, il passaggio di Sabatini su un possibile ritorno di Totti a Roma, in qualità di dirigente: "Totti ha sensibilità e capacità di giudizio.. Non come Ibra, troppo generico: devono affidargli il comparto sportivo. Gli devono dare un ruolo di responsabile del comparto sportivo: i mestieri si imparano".