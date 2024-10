Walter Sabatini: "Nainggolan era una testa di c****o, lui e Maicon recuperati in giro alle 3 di notte"

AFP via Getty Images

"Nainggolan forse è stato il centrocampista più forte che ho avuto, ma era un testa di cazzo notevole". Parole di, che come sempre non ha peli sulla lingua e rilascia dichiarazioni senza filtri. Niente banalità per l'ex dirigente della Roma, che intervistato al Corriere della Sera ha toccato diversi temi raccontando anche un retroscena legato al suo lavoro in giallorosso: ", in uno spogliatoio a parte, far fare loro una doccia e dar loro un caffè. Con Maicon e Nainggolan capitava sempre".

- "Radja aveva l'obbligo di chiamarmi all'una di notte, ma mi prendeva in giro alla grande. Però non ha mai saltato un allenamento o una partita.; vivono in una bolla. Ai miei calciatori dico spesso di andare in mezzo alla gente per sentire gli umori dei tifosi, magari andare al mercato. E penso che De Rossi l'ha sicuramente fatto".