Sul sito ufficiale della compagnia di costruzioni, infatti, è comparso un articolo relativo al progetto di ristrutturazione per lo stadio di San Siro, ora nelle mani di Inter e Milan, che dovranno fare le loro valutazioni prima di decidere se accettarlo o proseguire nelle loro intenzioni di costruire le rispettive nuove arene a Rozzano e San Donato.

Per tale motivo, il gruppo ha presentato un progetto di riqualificazione dello stadio che punta a preservare questa icona dello sport. Il progetto di Webuild, si legge, prevede "interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto. Secondo la proposta presentata, su cui sono in corso le opportune interlocuzioni con i soggetti interessati,Il principio del progetto è lo stesso che ha ispirato gli interventi di riqualificazione degli altri grandi stadi europei con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli in quanto veri patrimoni storici e culturali non solo per gli amanti del calcio, ma per tutti".