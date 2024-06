San Siro, il progetto del restyling di WeBuild non esiste ancora

Getty Images

Nuovi aggiornamenti sulla. Mentre i due club della città,, si stanno guardando intorno per costruire un nuovo impianto, concome mete prescelte, la città e il suo sindaco,, spingono affinché almeno una delle due squadre resti a. Per farlo, stanno lavorando a un'operazione didello storico stadio milanese. Unadi San Siro affidata alla multinazionale italianache si è offerta volontaria per renderla realtà ma che, per ora, non ha portato a grossi passi avanti.

Come scrive Libero infatti. Il consigliere comunale di Forza Italia,, ha chiesto all’amministrazione di accedere agli atti ma si è trovato di fronte a un nulla di fatto. "Gli hanno presentato un progetto senza progetto, ma che è? Una. Ho chiesto ai presidenti delle commissioni competenti di riunirci e in queste ore sto ultimando la raccolta delle firme dei consiglieri di opposizione.e trattandosi di un bene di proprietà pubblica capire meglio l’ipotesi della cessione del diritto di superficie e cos’ha in mente l’Amministrazione comunale. Ancora una volta il sindaco solo al comando pecca di presunzione eha commentato

Lo scorso 21 giugno era andato in scena uncon la partecipazione deidi Milan e Inter, nel quale WeBuild aveva esposto le linee principali delloNel mese di febbraio, l'azienda avevaproposto l’avvio di uno studio di fattibilità per la riqualificazione dello stadio Meazza, facendoloe senza incarico o impegno da parte del Comune.