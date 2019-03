L'ex meteora dell'Inter Marko Arnautovic non sta vivendo un ottimo periodo al West Ham, infatti secondo quanto riporta il Daily Mail, il giocatore si sente frustrato e per questa ragione già a gennaio avrebbe voluto lasciare Londra per volare in Cina, lo stesso media afferma che se durante i prossimi mesi la situazione non dovesse migliorare, l'attaccante austriaco abbandonerà gli Hammers al termine della stagione.