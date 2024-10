"Why always me", 13 anni dopo quella maglia è di nuovo Balotelli vs De Gea in Genoa-Fiorentina

Ricordate chi era il portiere del Manchester United quando Balotelli segnò e tirò su la maglia mostrando la scritta "Why always me?"? Un'esultanza che ha fatto storia.: il portiere spagnolo è arrivato in estate da svincolato e si è preso il posto da titolare tra i pali della squadra viola, Balo ha firmato pochi giorni fa con il Genoa ed è a disposizone di Gilardino.

- All'epoca Balo era uno dei giovani più promettenti sul panorama mondiale, aveva 21 anni e giocava nel Manchester City di Roberto Mancini che a fine stagione vincerà la Premier League grazie a un gol di Aguero al 94' ed era arrivato in Inghilterra dopo essersi portato a casa il Triplete con l'Inter. Era uno di quei talenti tutto genio e sregolatezza, per questo c'era chi lo criticava spesso e aveva da ridire sui suoi comportamenti.. Piano piano la carriera di Balotelli ha avuto un declino fino a ritrovarsi svincolato in estate dopo la fine del contratto con i turchi dell'Adana Demirspor. Ora però riparte dal Genoa con la voglia di riscattarsi e dimostrare che a 34 anni può fare ancora la differenza. Magari già al debutto contro De Gea.

- L'attaccante classe '90 è a disposizione di Gilardino e può essere convocato per la sfida di domani, giovedì 21 ottobre alle 18.30.. E' un'opzione che Gilardino sta valutando ma dipenderà anche da come andrà la partita. Nelle prossime settimane, una volta ritrovata la forma, non è escluso che possa diventare titolare nell'attacco del Genoa.