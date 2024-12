Wolverhampton, due turni di squalifica per Cunha dopo l'aggressione a un assistente dell'allenatore dell'Ipswich

Getty Images

Piove sul bagnato in casae una maxi-multa da 80.000 sterline in seguito a quanto accaduto a termine della partita casalinga controall’ultimo minuto nonostante il gol del pareggio proprio di Cunha nel secondo tempo.L’attaccante è stato accusatoa seguito proprio del gol-vittoria per gli ospiti di Jack Taylor.

Non ingrana la stagione del Wolverhampton,e solo quattro vittorie su 19 partite. Cunha è anche il capocannoniere con otto gol e la sua assenza sarà un fattore negativo per le prossime gare con Nottingham Forest e Bristol in Fa Cup.