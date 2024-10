Il Real Madrid e Mbappé in fuorigioco: cosa non funziona e perché Ancelotti sta perdendo Bellingham

(fronte Real Madrid)– quella conclusa da dominatori con la conquista della Liga numero 36 e della quindicesima Champions League –Otto volte in fuorigioco, tre volte a tu per tu con Inaki Pena e tre volte incapace di superare il sostituto dell'infortunato Ter Stegen, che sta relegando in panchina un certo Szczesny.In una serata in cui pure la stella di Vinicius – che domani sarà incoronato Pallone d'oro a Parigi – è apparsa molto più sbiadita dopo la straordinaria tripletta in Champions League per guidare e completare la rimonta nei confronti del Borussia Dortmund, altriUna difesa rattoppata e piena di buchi – l'assenza di Courtois di ieri è andata ad aggiungersi a quelle altrettanto pesanti di Dani Carvajal e Alaba – e un centrocampo lontanissimo parente di quello delle ultime trionfali annata, privo di un riferimento come Kroos e non in grado di reggere fisicamente il passo dei ragazzini terribili del Barça, sono la fotografia di un gruppo che fatica ad essere tale con continuità.I campanelli d'allarme sono stati già diversi da agosto ad oggi, ma il tradizionale orgoglio del Real, capace di riemergere soprattutto nelle amate notti di coppa, questa volta non è bastato. Anche perché,i cui 8 gol stagionali non nascondono una realtà ben più amara di quanto non si pensi.Esterno offensivo con numeri da centravanti, una capacità di strappare senza eguali e un carisma debordante. Ecco,che ha da sempre caratterizzato il suo modo di fare calcio e di non aver fatto quei passi in avanti che era lecito attendersi nel suo percorso di maturazione tattica., che per trovargli spazio in una squadra che lo scorso anno era riuscita nell'impresa di essere bella e bilanciata coninventato come finto centravanti ha finito anche per penalizzare chi gli sta vicino. Detto di Vinicius, che è capace di accendersi a suo piacimento ma che si trova certamente più a suo agio con un giocatore tatticamente prezioso come il connazionale Rodrygo, è proprio il fenomeno inglese (ancora a secco di gol) cheE poi c'è per l'appunto Rodrygo, pedina fondamentale nella testa di Ancelotti e straordinario spacca-partite in più di una circostanza.Ancelotti giura che, anche dopo questo pesantissimo 0-4 contro il Barcellona che rischia di aprire crepe molto inquietanti in un gruppo che non appare solido e granitico come in passato, il suo Real saprà ripartire ancora più forte. Ma senza il vero Mbappé sarà molto complicato: quello che doveva essere il più forte di tutti per il momento è solo uno dei tanti. E questo fa tutta la differenza del mondo.