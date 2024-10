Yildiz criticato: è normale un solo gol per un 10 della Juventus? Champions e nuova posizione: ecco come rinascere

ATMOSFERA CHAMPIONS E POSIZIONE

Ora arriva la Champions, e potrebbe essere una buona notizia, perché la sensazione è che l'atmosfera internazionale giovi sia alla Juventus che a Yildiz. A Lipsia i bianconeri hanno disputato il loro miglior match in questa stagione e contro il PSV Eindhoven Yildiz ha messo a segno la sua unica - bellissima - rete stagionale. Per l'occasione, anche grazie al rientro di Francisco Conceicao (assente contro la Lazio per squalifica) e all'assenza dell'infortunato Teun Koopmeiners, Motta potrebbe provare a far giocare Yildiz in posizione più centrale, alle spalle di Vlahovic, ruolo nel quale aveva brillato nelle prime due partite di questa stagione, con Como e Verona. Vlahovic centravanti, Yildiz sottpunta, Conceicao e Weah (o Cambiaso 'alto') sulle fasce: potrebbe essere questa, dall'inizio o a gara in corso, una delle soluzioni tattiche della Juventus domani all'Allianz Stadium contro lo Stoccarda, nella terza giornata di Champions League. Una soluzione per aiutare Yildiz a risolvere il problema - suo e della Juve - del gol.

